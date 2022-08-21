إنتشال 6 ناجين من تحت التراب في انهيار "كربلاء" .. فيديو وصور

تواصل فرق الدفاع المدني العراقي، جهودها في عمليات البحث والإنقاذ عن ناجين في موقع قطارة الإمام علي في مدينة كربلاء، بعد نجاحها في انتشال 6 ناجين من تحت التراب المنهار في "المزار".

وتحاول فرق الإنقاذ الحفر الدقيق في موقع انهيار التربة، وقص قضبان التسليح، ورفع الكتل الخرسانية، بالتعاون مع فريق النخبة من رجال البحث والإنقاذ التابع لمديرية الدفاع المدني في بغداد

وأفاد بيان لمديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، بأن التشبع بالرطوبة للساتر الترابي الملاصق للمزار، تسبب بإنهيار كومة ترابية على سقف المزار فسقط على عدد من الزائرين

ودفعت مديرية الدفاع المدني، بفرق إنقاذ إضافية لإخراج المحتجزين من انهيار قنطرة الإمام علي ، حيث قدمت من محافظات بابل والديوانية والمثنى جهدا مساندا لفرق إنقاذ كربلاء بقيادة مباشرة من مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان

وقالت المديرية: إن "العمل مستمر طيلة ساعات اليل، وتمكنت فرق الدفاع المدني من إيصال الأكسجين ومياه الشرب والطعام للمحتجزين عبر إتمام عمل ثغرات في كومة الركام والكتل الخرسانية مع التواصل اللفظي المستمر لطمأنتهم"، لافتةً إلى أن "الفرق نجحت بإخراج طفلين وصبِيٍّ بصحة جيدة تم نقلهم إلى المستشفى لمتابعة وضعهم الصحي ومازلت تجهاد وتواصل أعمال الإنقاذ لحين إخراج جميع المحتجزين من الزائرين والعمال".

وأوضح مصدر محلي، أن انهيار التل في منطقة قطارة الإمام علي غرب محافظة كربلاء وصل إلى نحو 40 متراً تحت الأرض

من جانبه، قال مدير الدفاع المدني بمحافظة كربلاء العميد طاهر الزبيدي إن انهياراً كبيرا وقع في مزار قطارة الإمام علي غرب كربلاء وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

وتضم كربلاء العديد من المراقد الدينية المقدسة لدى المسلمين الشيعة، من أبرزها ضريح الإمام الحسين بن علي وأخيه العباس.