إندونيسيا ترصد سلالة أكثر عدوى من كورونا والهند تسجل زيادة قياسية عالمية بالاصابات

عُثر أيضا على هذه السلالة، التي تعرفت منظمة الصحة العالمية عليها في فبراير شباط والتي تنتشر في أوروبا والأمريكتين، في سنغافورة وماليزيا المجاورتين.

أعلن معهد أيكمان للبيولوجيا الجزيئية ومقره جاكرتا الأحد رصد سلالة متحورة أكثر عدوى من فيروس كورونا المستجد في إندونيسيا في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعا في عدد الحالات.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الإندونيسية اليوم تسجيل 2858 حالة إصابة جديدة، وهو ما يقل عن حصيلة يوم السبت القياسية التي بلغت 3308 حالات لكنه يزيد عن متوسط الأعداد اليومية المسجل خلال الشهر الماضي. ووصل إجمالي الحالات إلى 172053 إصابة وعدد الوفيات إلى 7343.

وقالت هيراواتي سودويو نائبة مدير المعهد إن الطفرة دي614جي من الفيروس، ”المعدية لكن الأخف تأثيرا“، وُجدت في بيانات تسلسل الجينوم بعينات جمعها المعهد، مضيفة أن هناك حاجة لمزيد من الدراسة لتحديد ما إذا كانت الطفرة هي سبب ارتفاع الحالات في الآونة الأخيرة.

وعُثر أيضا على هذه السلالة، التي تعرفت منظمة الصحة العالمية عليها في فبراير شباط والتي تنتشر في أوروبا والأمريكتين، في سنغافورة وماليزيا المجاورتين.

وطالب سياريزال سياريف، اختصاصي الأوبئة بجامعة إندونيسيا، المواطنين بأن يبقوا حذرين حيث أن نموذج الانتشار يشير إلى أن عدد الحالات في البلاد قد يصل إلى 500 ألف بحلول نهاية العام.

وأضاف ”الوضع خطير… انتقال العدوى محليا خارج حاليا عن السيطرة“.

وتابع قائلا إن عدد الحالات التي تُرصد يوميا كان سيصبح أعلى بكثير لو كان بمقدور المختبرات فحص عدد أكبر من العينات يوميا.

وشهدت العاصمة جاكرتا يوم الأحد زيادة يومية قياسية في عدد الحالات تخطت الألف، وهو ما ربطته حكومة المدينة بزيادة حركة الناس خلال الاحتفال بذكرى الاستقلال في منتصف أغسطس .

زيادة قياسية عالمية

وسجلت الهند يوم الأحد أعلى عدد زيادة يومية على مستوى العالم في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بدء الجائحة مع تحول مركز تفشي الوباء إليها.

وأظهر إحصاء لرويترز وبيانات رسمية أن الهند سجلت 78761 حالة إصابة بفيروس كورونا بما يتجاوز الحصيلة القياسية السابقة في يوم واحد المسجلة في الولايات المتحدة في 16 يوليو تموز وبلغت 77299 حالة.

والهند هي ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان ووصل عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 فيها حتى الآن إلى نحو ثلاثة ملايين و540 ألفا بما يجعلها ثالث أكثر دول العالم إصابة بالفيروس بعد الولايات المتحدة والبرازيل لكن أعداد الزيادة اليومية فيها تخطت هاتين الدولتين منذ نحو أسبوعين.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الاتحادية أن عدد الوفيات زاد أيضا بواقع 948 شخصا ليصل إلى 63498.

وعلى الرغم من تزايد حالات الإصابة باطراد، يدفع رئيس الوزراء ناريندرا مودي صوب عودة الحياة والأنشطة الاقتصادية لطبيعتها لتخفيف الأعباء الاقتصادية للجائحة بعد أن فرض في وقت سابق إجراءات عزل عام صارمة في بلاده التي يقطنها نحو 1.3 مليار نسمة.

الى ذلك، أكدت الفلبين يوم الأحد تسجيل 4284 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وزيادة الوفيات بواقع 102.

وقالت وزارة الصحة في نشرة إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد ارتفع إلى 217396 ولا يزال الأعلى في منطقة جنوب شرق آسيا. وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع إلى 3520.

وأعلنت روسيا عن 4980 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة لديها إلى 990326.

وقالت السلطات إن 68 شخصا توفوا جراء مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما رفع العدد الرسمي للوفيات إلى 17093.

