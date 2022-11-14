إندونيسيا: مجموعات أجنبية تخطط لتعطيل قمة مجموعة العشرين

أفادت السلطات الإندونيسية، بأن مجموعات من الأجانب، دخلت إلى البلاد بطرق غير قانونية، وأنها تخطط لتعطيل قمة مجموعة العشرين في "بالي".

وقالت دائرة الهجرة الإندونيسية، في بيان، إنها تلقت معلومات استخبارية من الوزارات والجهات الأمنية، تفيد بوجود المخطط من قبل تلك المجموعات الأجنبية.

وأكد مدير الدائرة، ويدودو إكاتياجانا، أن الدائرة ستتخذ اجراءات بحق كل من يحاول التسبب بأي خلل أمني أو تعطيل لقمة العشرين.

وأوضح، أن دائرة الهجرة ستتلقى التقارير من الجماهير، حول أي نشاط أجنبي مشبوه، عبر موقع خاص على الانترنت.

وسبق لدائرة الهجرة، أن اتخذت اجراءات صارمة، بحق أجانب انتهكوا قوانين البلاد، وقامات بترحيلهم عدد منهم.

وكانت الأمانة العامة لمكتب رئيس إندونيسيا، قد صرحت سابقا، بأنه يتعين على قادة الدول الذين سيحضرون قمة العشرين، أن يحضروا مركباتهم المدرعة معهم.

وبحسب مسؤول في مكتب الرئاسة الإندونيسية، فإن عدد المركبات المدرعة المناسبة، لحماية القادة، محدود في البلاد.

وقال المسؤول: "لدينا عدد قليل جدا من السيارات المضادة للرصاص. ومن طلب منا أولا، سنوفر له هذا النوع من السيارات، لكن كان هناك الكثير من هذه الطلبات، لذلك أوصينا الكثيرين بإحضار سياراتهم المدرعة الخاصة".

يذكر أن قمة مجموعة العشرين G20 ، ستعقد في جزيرة بالي الإندونيسية يومي 15 و16 من نوفمبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من قادة وزعماء الدول المؤثرة في العالم.