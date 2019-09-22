إنشاء أول معبد يهودي في الإمارات

ذكرت تقارير إعلامية محلية أن العمل سيبدأ العام المقبل في إنشاء أول معبد يهودي رسمي في الإمارات على أن يكتمل عام 2022.

وقالت صحيفة “ذا ناشيونال” التي تصدر في أبو ظبي، الأحد، إن المعبد سيقع ضمن نطاق مجمع للأديان يطلق عليه “بيت العائلة الإبراهيمية” في أبو ظبي سيقام فيه مسجد وكنيسة سيكتمل بناؤهما في عام 2022.

وكشفت السلطات عن هذا المجمع في فبراير/شباط الماضي في أعقاب زيارة البابا فرنسيس للإمارات التي كانت أول زيارة بابوية لشبه الجزيرة العربية.

وكانت القناة الإسرائيلية الثانية قد قالت، في ديسمبر 2018، إن كنيساً بني في إمارة دبي بموافقة من السلطات الإماراتية التي أشرفت عليه على مدار ثلاث سنوات مضت.

من جانبها ذكرت القناة الإسرائيلية أن رجال الأعمال اليهود في دبي أكدوا أنه تم العمل في الكنيس السري الذي أقاموه منذ سنوات.

وفي نهاية عام 2018، أفادت وكالة بلومبيرغ أن جالية يهودية وليدة بالإمارات أنشأت أول كنيس لها في دبي، حيث يضم المكان معبداً للصلاة ومطبخاً لإعداد الطعام وفق الشريعة اليهودية.

ولا تربط الإمارات علاقات دبلوماسية بإسرائيل رغم أن ساسة إسرائيليين زاروا البلاد من قبل للمشاركة في فعاليات دولية.

وتعمل الإمارات على نشر صورتها كمركز للتسامح وتقول إنها تدعم الحرية الدينية والتنوع الثقافي. غير أن الحكومة لا تسمح بمعارضة قيادتها وتنتقدها جماعات حقوقية بسبب سجن نشطاء.

ومن دور العبادة الرسمية الأخرى في البلاد كنائس مسيحية ومعبد هندوسي ومعبد سيخي.

وأغلب المقيمين في الإمارات من العاملين الوافدين، وأكبر مجموعة منهم من الهنود. وقالت السفارة الهندية في أبو ظبي إن 2.6 مليون هندي يعيشون في الإمارات، أي حوالي 30 في المئة من مجموع السكان.

ودشنت الإمارات قبل أشهر، أول معبد هندوسي في العاصمة أبوظبي، وذلك بوضع حجر الأساس بحضور رسمي، إلى جانب آلاف من الجالية الهندية في البلاد.