إنفجار داخل قاعدة للجيش الاسرائيلي قرب القدس

أعلن الجيش الاسرائيلي أن اثنين من جنوده العاملين في وحدة المستعربين "دوفدفان" أصيبا الثلاثاء، في انفجار قنبلة داخل قاعدة عسكرية قرب القدس المحتلة.

وقال الجيش على حسابه بموقع تويتر أن الجنديين أصيبا "بجروح طفيفة، نتيجة انفجار سلاح عسكري خلال تدريب روتيني في قاعدة للجيش الإسرائيلي وسط البلاد".

وأضاف أنه تم إجلاء الجنديين، لتلقي العلاج الطبي في أحد المستشفيات، ويجري التحقيق في الحادث.

وقالت قناة "كان" الرسمية إن الجنديين يتبعان وحدة "دوفدفان"، وهي وحدة خاصة من المستعربين تُكلّف بمهمات اعتقال واغتيال نشطاء فلسطينيين.

واضافت انهما "أصيبا بجروح طفيفة في انفجار قنبلة يدوية مخصصة لتفريق التظاهرات بقاعدة عسكرية في منطقة ميشور أدوميم قرب مستوطنة معاليه أدوميم" شرق مدينة القدس.

والخميس، قُتل قائدا فصيلة من وحدة "إيغوز" (النخوبية) في الجيش الإسرائيلي عن طريق الخطأ، داخل معسكر قرب غور الأردن (شرق).

ووقتها، قال الجيش في بيان اطلعت وكالة الأناضول على نسخة منه: "لقي ضابطان إسرائيليان مصرعهما الليلة، خلال أعمال حراسة بالقرب من معسكر في غور الأردن نتيجة نيران صديقة".

ونوّه البيان إلى أن سبب إطلاق النار المتبادل، حصل نتيجة خلل في التشخيص، مضيفا: "تم إبلاغ عائلتيْ الضابطين، ويتم التحقيق في ظروف الحادث".