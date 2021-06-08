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إنفلونزا الطيور.. السعودية توسع دائرة حظر الدواجن من فرنسا

منشور 08 حزيران / يونيو 2021 - 03:07
ارشيف

قالت وكالة الأنباء السعودية ان المملكة حظرت استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما من مناطق جديدة في فرنسا بسبب تفشي انفلونزا الطيور فيها.

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وبحسب الوكالة، فقد أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية قرارها بهذا الخصوص بعد الاطلاع على التقرير الصادر من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، بشأن تسجيل حالات تفشي جديدة لمرض إنفلونزا الطيور في تلك المناطق.

ويستثنى من قرار الحظر المؤقت لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما المعاملة حراريا والكفيلة بالقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور، على أن ترفق بشهادة صحية صادرة من الجهات المعتمدة المختصة لدى فرنسا تثبت خلو المنتج من الفيروس.

وكانت مفوضية الصحة الوطنية في بكين، قد أعلنت عن ظهور أول حالة بشرية للإصابة بسلالة نادرة من إنفلونزا الطيور باسم "H10N3"، وهي لرجل صيني يبلغ من العمر 41 عاما.

وقالت المفوضية إن "H10N3" هي سلالة تأثيرها المرضي منخفض بمعنى أنها لا تسبب أمراضا خطيرة لدى الدواجن ومن المستبعد أن تنتشر بسرعة.

بدورها، أكدت منظمة الصحة العالمية، لوكالة "رويترز"، أنه "لا يوجد مؤشر حاليا على انتقال العدوى من شخص لآخر بين البشر".

كلمات دالة:انفلونزا الطيورالسعوديةفرنسا

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