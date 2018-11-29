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إنقاذ أكثر من 560 مهاجرا ومصرع ثلاثة آخرين قبالة سواحل اسبانيا

إنقاذ أكثر من 560 مهاجرا ومصرع ثلاثة آخرين قبالة سواحل اسبانيا
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