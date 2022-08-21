إنقلاب حافلة تقل 23 سائحا سعوديا في تركيا (فيديو)

تعرضت حافلة تقل على متنها 23 سائحا سعوديا، لحادث سير في مدينة ريزي التركية، إثر انحراف الحافلة على منحدر واصطدامها بحاجز اسمنتي، ومن ثم إنقلابها.

وأفادت وسائل اعلام سعودية، بأن الحادث نتج عنه إصابة 4 أشخاص بجروح مختلفة، وصفت بين المتوسطة والخطيرة، حيث تم اسعافهم لتلقي العلاج داخل أحد المستشفيات.

وتتابع السفارة السعودية في تركيا والقنصلية في اسطنبول، تفاصيل الحادث، كما أنها تشرف بشكل مكثف على حالة المصابين وعلاجهم، وطبيعة الرعاية الصحية المقدمة لهم، للغطمئنانا على سلامتهم.

فيديو | حادث سير لحافلة في ريزا التركية على متنها 23 سائحا سعوديا#الإخبارية pic.twitter.com/YgpRi9fkpu — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 21, 2022

من جانبه، قال رئيس قرية أسمالي يرماك، رمضان يانيك، حيث وقع الحادث: "حسب ما ورده من معلومات فإن السائق أخذ استراحة عند مدخل قرية أسمالي، وعندما استكمل السير على الطريق، وبعد قطع مسافة 500 متر، استخدم الفرامل بشكل مفرط في منحدر، فانحرفت الحافلة، واصطدمت بالحاجز الإسمنتي على اليمين، وحدث الانقلاب. وتم إخراج 23 شخصًا، وأُصيب أربعة منهم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج".