"إنهيار كربلاء".. انتشال 3 جثث وإنقاذ 8 أشخاص

أفاد مصدر في الدفاع المدني العراقي، اليوم الأحد، بأن فرق الإنقاذ انتشلت 3 جثث، و 8 ناجين، حتى اللحظة، من تحت التراب المنهار في قطارة الإمام علي بمدينة كربلاء، فيما تتواصل الجهود للبحث عن ناجين آخرين.

وقال مدير الدفاع المدني بكربلاء العميد طاهر الزبيدي، إن فرص العثور على ناجين تحت التراب، تزداد صعوبة مع مرور الوقت، مؤكدا تكثيف عمليات البحث بواسطة فريق دولي لمواجهة الطبيعة الصخرية والانهيارات المركبة.

وأشار العميد الزبيدي، إلى أن الحادث بدأ بإنهيار التل، أعقبه انهيار السقف، ما ساهم في زيادة صعوبة الأعمال الحفرية".

وأكد "الدفاع المدني"، أن مفارزه في "كربلاء" وصلت في الوقت المناسب، وأنه تم إسناد المكان بأكثر من 30 فرقة إنقاذ بإشراف مدير الدفاع المدني"، مشيرا إلى أن "المفارز تتعامل مع حادثة في مكان ضيق لهذا يتم استبدال رجال الإنقاذ بين الحين الآخر بحسب الحاجة".

وبشأن عمق الحادث، أكد "الدفاع المدني": أن "الأعماق ليست كبيرة ولا تتجاوز الأمتار المعدودة؛ لأنها تلّة ترابية مع كتل كونكريتية".

لحظة انتشال عراقيين بعد انهيار كبير في "مزار قطارة" غرب #كربلاء فيما لا تزال الفرق تواصل عمليات الإنقاذ بحثا عن آخرين#العراق#العربية pic.twitter.com/lYggVs6Igg — العربية (@AlArabiya) August 21, 2022

الوقف الشيعي

من جانبه أكد الوقف الشيعي، اليوم الأحد، أن قطارة الإمام علي لا تدار من قبل الوقف، فيما أشار إلى أن "أرضه غير مسجلة باسم الديوان".

وذكر الوقف في بيان "لقد تلقينا بأسف بالغ خبر أنهيار تلة ترابية في مزار مقام وقطارة الامام علي (عليه السلام ) في محافظة كربلاء المقدسة مما ادى الى إصابة عدد من المواطنين ومحاصرة عدد آخر داخل المقام".

وأضاف "اننا اذ ندعو الله سبحانه وتعالى لشفاء المصابين وإنقاذ المحاصرين بسبب الأنقاض نود ان نبين إن المقام اعلاه لا يدار من قبل دیواننا وأن قطعة الأرض المشيد عليها المقام غير مسجلة باسم الديوان أو موقوفه له".

كما دعا "الجهات القائمة على ادارة وخدمة المزار اتخاذ الاجراءات اللازمة وتكثيف الجهود بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لانقاذ المحاصرين ورفع آثار انهيار التلة الترابية و معرفه اسبابها لمنع تكرار ذلك".