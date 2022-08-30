إيران: 4 شروط للموافقة على الاتفاق النووي ومطالب "الذرية" مفرطة

قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي إن بلاده لن تقبل تطبيق مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

وقال بهروز كمالوندي في تصريحات نقلتها وكالة انباء تسنيم الرسمية الايرانية ان مطالب الوكالة الدولية مفرطة لأن تنفيذها مستحيل بسبب العقوبات. إذا رفعوا العقوبات، فإن إيران سترد بالمثل”.

وتتمسك ايران باغلاق وكالة الطاقة الذرية تحقيقاتها فيما يتعلق بآثار يورانيوم عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة قبل إحياء الاتفاق النووي.

4 شروط

وفي وقت سابق توقف الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي في تصريحاته أكثر من مرة عند شروط طهران للعودة إلى التزامات الاتفاق النووي.

وأنهى مؤتمره الصحافي، قائلاً: «نحن نؤكد في الاتفاق النووي؛ أولاً على الضمانات الموثوق بها، وثانياً التحقيق الموضوعي والعملي، وثالثاً رفع جميع العقوبات بشكل ملموس ومستدام، ورابعاً إغلاق جميع المزاعم السياسية حول قضية الضمانات (تحقيق الوكالة الدولية) التي نعتبرها بلا أساس».