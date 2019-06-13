إيران: التوتر في "الخليج" سببه واشنطن

أعرب مسؤولون إيرانيون عن قلقهم إزاء تصاعد التوترات في منطقة الخليج، بعد حادثة التفجيرات التي تعرضت لها ناقلتي نفط في بحر عمان.

وقال وزير الخارجية الإيرانية، محمد جواد ظريف، في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "التوتر في المنطقة يعود لانتهاك واشنطن الاتفاق النووي وحربها الاقتصادية على طهران".

من جهته، شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، على أن "الحادث يتعارض مع المساعي الإقليمية والدولية لنزع فتيل التوتر في المنطقة"، مؤكدا على أن: "إيران تدعم التعاون والحوار في المنطقة".

بدوره، أعرب المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، عن قلق طهران من الحادث، وقال: "نعرب عن بالغ قلقنا وأسفنا إزاء الانفجارات التي طالت حاملتي النفط في خليج عمان".

وأضاف: "على جميع بلدان المنطقة أخذ الحيطة والحذر لكي لا تقع في فخ أولئك الذين يستفيدون من عدم استقرار المنطقة"

اليابان تشكل فريق عمل خاص

من جهتها أعلنت وزارة التجارة اليابانية أن ناقلتي النفط المستهدفتين اليوم الخميس في خليج عمان من قبل طرف مجهول تحملان على متنهما شحنة ذات صلة باليابان

وأعلن وزير التجارة الياباني، يروشيجا سيكو، أن جميع أفراد طاقم الناقلتين تم إجلاؤهم بسلامة، مشيرا إلى أن حكومة طوكيو شكلت فريق عمل خاص بالموضوع وأبلغت شركات الملاحة بضرورة اتخاذ إجراءات احترازية.

وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع مفاوضات يجريها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في طهران مع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في مسعى لتخفيف التوتر بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة في المنطقة.

قلق بريطاني

وأبدت الحكومة البريطانية قلقها العميق إزاء التقارير التي تحدثت عن تعرض ناقلتي نفط، اليوم الخميس، لهجوم من قبل جهة مجهولة

وقالت متحدثة باسم الحكومة البريطانية، حسب وكالة "رويترز": "نشعر بالقلق العميق إزاء تقارير عن وقوع انفجارات واندلاع حرائق على متن السفينتين في مضيق هرمز. نتواصل مع السلطات المحلية والشركاء في المنطقة".

ووقع حادث اليوم بعد نحو شهر من تعرض أربع سفن تجارية لأعمال تخريب مماثلة أمام سواحل ميناء الفجيرة الإماراتي، وألقت الولايات المتحدة اللوم على إيران في ذلك الحادث.

وتضررت جراء حادث اليوم الناقلتان FRONT ALTAIR وKOKUKA COURAGEOUS اللتان تحملان علمي جزر مارشال وباناما على التوالي، وأعلنت وزارة التجارة اليابانية أنهما تحملان شحنة على صلة باليابان.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" بإجلاء 44 بحارا من متن الناقلتين المنكوبتين القادمتين من قطر والسعودية.