إيران.. الحرس الثوري يتولى حماية المنشآت النووية

أكدت إيران بشكل رسمي وللمرة الأولى، اليوم الثلاثاء، تولي الحرس الثوري حماية المنشآت النووية في البلاد، عبر تأسيس قيادة الحرس الثوري النووي، بعد تعرض عدد من المنشآت لعمليات تخريب، تقف خلفها "اسرائيل".

وجرى الإعلان عن تأسيس قيادة الحرس الثوري النووي خلال التقرير الوارد بشأن الكشف عن شبكة كانت تعتزم القيام بتخريب في منشأة "فوردو" النووية.

يذكر أنه قبل نحو 10 اشهر وبعد وقوع عدة حالات تخريب في المنشآت النووية، أعلن رئيس منظمة الدفاع المدني في إيران، العميد غلام رضا جلالي، عن تأسيس قيادة موحدة دفاعية أمنية نووية.

وقال حينها إن تأسيس هذه القيادة سيعالج نقاط الضعف السابقة تماما، وستصبح مجموعة المنشآت النووية محصنة أمام عمليات التخريب.

وكان التلفزيون الإيراني قال -أمس الاثنين- إن الحرس الثوري تمكن من إحباط "عملية تخريبية" وصفها بالمعقدة، كانت تستهدف منشأة نووية جنوب العاصمة طهران، وتم اعتقال جميع عناصر الخلية المتعاونة مع (جهاز المخابرات الإسرائيلي) الموساد لتنفيذها.

وأضاف أن إسرائيل كانت تخطط للقيام بعمل تخريبي كبير بمنشأة فوردو النووية قرب مدينة قم، قبل يوم 20 مارس/آذار الجاري.

وأوضح المصدر نفسه أن تل أبيب جندت عناصر للتقرب من فنيين يعملون في قسم أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس بالمنشأة.

وقال التلفزيون الإيراني إن ضابطا من الموساد تواصل مع أحد الفنيين بالمنشأة، وإن الأخير تعاون معه بتقديم معلومات عنها.

وذكر أيضا أن جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري اعتقل جميع عناصر الخلية المتعاونة مع الموساد.