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إيران: السيول تخلف 56 قتيلا.. وانهيار مبان تاريخية (فيديوهات)

منشور 30 تمّوز / يوليو 2022 - 08:27
السيول في ايران
السيول اجتاحت 21 محافظة في ايران منذ يوم 23 يوليو

ارتفعت حصيلة أعداد القتلى في إيران جراء السيول الأخيرة التي ضربت البلاد، إلى 56 قتيلا، بينما بلغ عدد المفقودين 18 شخصا، كما تسببت السيول بأضرار كبيرة في المناطق التاريخية بمحافظة يزد التي تعرف بمبانيها التراثية.

وقال رئيس هيئة الإنقاذ والإغاثة التابعة لجمعية الهلال الأحمر الإيراني، مهدي ولي بور ، اليوم السبت، إن "السيول اجتاحت 21 محافظة منذ يوم 23 يوليو، وأكثر المحافظات تضرراً من السيول مساء أمس الجمعة كانت لرستان وطهران ويزد وأصفهان وجهارمحال وبختياري".

وأشار المسؤول الإيراني، لوكالة "إرنا"، إلى أن السيول تضرب في الوقت الحالي المناطق التي تقطنها العشائر في محافظتي يزد وجهارمحال وبختياري.

وأوضح أنه "جرى خلال الأيام الأخيرة تقديم المساعدة لـ 17638 مواطنا، وتم نقل 2500 شخص إلى أماكن آمنة، كما حصل 3700 شخص على أماكن إقامة طارئة".

إنهيار منازل تاريخية

وأظهر مقطع فيديو من منطقة تفت في محافظة يزد الإيرانية، لحظة انهيار أحد المنازل التاريخية فيها، إذ أن السيول تسببت بأضرار في المناطق التاريخية والجزء التاريخي من المحافظة التي تعرف ببنيانها التراثي الخاص.

في حين أن الدوائر الحكومية في المحافظة أقفلت اليوم، وتم إغلاق بعض الطرقات الرئيسية جراء السيول.

المناخ في جنوب ووسط إيران

ويعد المناخ في جنوب إيران ووسطها جافا إلى حد كبير، إلا أن هذه المناطق شهدت فيضانات في مراحل متعددة. ففي يناير/كانون الثاني الماضي، قضى ثمانية أشخاص على الأقل، غالبيتهم في فارس، من جراء فيضانات نتجت عن أمطار غزيرة.

وأدت فيضانات واسعة النطاق في إيران، في مارس/آذار وإبريل/نيسان 2019، إلى مقتل 76 شخصاً على الأقل وأضرار قدرت قيمتها بحوالى ملياري دولار.

وخلال الأشهر الماضية، شهدت مناطق عدة في إيران، خصوصا في الوسط والجنوب الغربي، احتجاجات على خلفية شحّ المياه والجفاف لأسباب عدة، أبرزها انخفاض كميات المتساقطات في مناطق واسعة.

 

كلمات دالة:ايرانالسيولقتلىمبان تاريخية

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