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إيران: المشاكل الاقتصادية تهدد بإغلاق "بوشهر" النووي

إيران: المشاكل الاقتصادية تهدد بإغلاق "بوشهر" النووي
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