إيران.. بناء مفاعل نووي جديد في اصفهان

كشف رئيس منظمة الطاقة الذرية بإيران محمد إسلامي أن عمليات بناء مفاعل نووي للابحاث في منشاة اصفهان النووية ستبدأ بشكل رسمي في غضون اسابيع.

وقال اسلامي لدى تفقده منشأة اصفهان النووية إن إيران خططت لبناء مفاعلات نووية بحثية لاختبار وقود باقي المفاعلات النووية،بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وأضاف أن العمل سيبدا بشكل رسمي وفي غضون اسابيع لإنشاء مفاعل نووي جديد للابحاث في منشأة اصفهان، ما يكمل حلقة الأبحاث والتقييم والاختبار والتثبت لانتاج الكهرباء النووية في البلاد.

وتابع إسلامي أن إيران وضعت مخططا جديدا لانتاج 10 آلاف ميجاواط من الكهرباء النووية والعمل جار الأن لاختيار أماكن مناسبة لبناء منشآت نووية في البلاد وخاصة في الجنوب.

وتابع اسلامي ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية مازالت حاضرة في المنشآت النووية الإيرانية وتمارس مهام المراقبة ضمن نظام الضمانات، مضيفا ” اذا كان هناك أحد يدعي حتى الأمس بأنه غير مطلع على البرنامج النووي الإيراني فإنه اليوم مطلع عليه بشكل موثق ومكتوب وبصورة رسمية”.

وتابع اسلامي ” دورة الوقود النووي تعتبر أهم جزء من الصناعة النووية وأن كل هذا الضجيج كان حتى الآن يثار حول التخصيب، لكن المحطة الثانية الآن هي قطاع دورة الوقود ونحن نملكها الآن بشكل بحثي ونصف صناعي، لكننا ونظرا لرفع مستوى قدراتنا الهندسية وشركاتنا المعرفية قررنا اليوم القيام بهذه العملية بشكل صناعي لانتاج وقود المفاعلات النووية وانتاج قسم منه في منشاة اصفهان”.

يأتي الإعلان في وقت متوقفة فيه مباحثات بدأت في شهر نيسان/أبريل عام 2021 بين إيران ومجموعة 1+4(فرنسا وبريطانيا والصين وروسيا والمانيا) لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015بمشاركة أمريكية.

غير أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق عام 2018وفرضت عقوبات على إيران التي ردت على ذلك برفع درجة تخصيب اليورانيوم من 67ر3في المئة بحسب الاتفاق إلى 20%.