إيران تتبادل سجناء مع دولتين خليجيتين

أعلنت السلطات الإيرانية اليوم الأحد، عن إتمام صفقة تبادل سجناء بين الجمهورية الإسلامية ودولتين خليجيتين بواسطة الشرطة الدولية "الإنتربول".

وصرح مساعد وزير العدل الإيراني للشؤون الدولية وحقوق الإنسان، محمود عباسي، حسب وكالة "فارس" شبه الرسمية، بأن إيران سلمت مدانا يحمل الجنسية الكويتية إلى بلاده كي يقضي ما تبقى من مدة عقوبته في وطنه، مشيرا إلى أن عملية تسليم المدان جرت في مدينة مشهد.

كما أكد عباسي استلام بلاده عبر مطار مهرآباد في طهران ثلاثة مدانين إيرانيين محكوم عليه بالسجن في قطر، مؤكدا أن هؤلاء سيقضون أيضا ما تبقى من عقوبتهم في وطنهم، وذلك دون الكشف عن الجرائم المنسوبة إليهم.

ونقلت الوكالة عن رئيس اللجنة الإيرانية لنقل المدانين وتبادلهم، إشادته بجهود "الإنتربول" ووزارة الخارجية والسلطة القضائية ومنظمة السجون والمسؤولين الآخرين، وبتعاونهم في نقل المدانين