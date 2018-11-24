إيران تتيح لسفنها حمل جنسيات أجنبية

قانون يسمح بتغيير جنسية السفن الإيرانية لجنسيات أخرى.

أبلغ إسحاق جهانغيري المساعد الأول للرئيس الإيراني وزارة الطرق والتنمية العمرانية ومنظمة الملاحة البحرية والموانئ الإيرانية بقانون يسمح بتغيير جنسية السفن الإيرانية لجنسيات أخرى.

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء بأن مجلس الوزراء الإيراني وافق في اجتماع الـ4 من شهر نوفمبر الجاري على مقترح قدمته وزارة الطرق والتنمية العمرانية قبل عامين للسماح بتغيير جنسية السفن الإيرانية إلى جنسيات أخرى، حيث تم إبلاغ اللائحة التنفيذية إلى وزارة النقل والتنمية العمرانية ومنظمة الملاحة البحرية والموانئ.

ووفقا لهذا القانون لا يمكن للسفينة التي تغير جنسيتها من الإيرانية إلى جنسية بلد آخر أن ترفع العلم الإيراني، كما لم يمنح اسم السفينة ورقم التسجيل الخاص بها لسفينة أخرى.

وتتيح لائحة هذا القانون استعادة الجنسية الإيرانية للسفينة التي تم تغيير جنسيتها، بعد إرسال مالك السفينة طلبا ينص على هذا الأمر لمنظمة الملاحة والموانئ الإيرانية.