إيران تحذر "القواعد الأمريكية والإسرائيلية" في كردستان

حذر وزیر الاستخبارات الإيراني إسماعیل خطيب الجمعة "القواعد الأميركية والإسرائيلية في إقليم كردستان" من أي تصرف يهدد الأمن في بلاده، متوعدا برد "هجومي" من قبل القوات الايرانية في حال حصول ذلك.

وقال خطيب في تصريحات للصحفيين "أحذر العناصر الإرهابية ورعاة هذه الجماعات في المنطقة (في اشارة الى القواعد الاميركية والاسرائيلية المزعومة) من أن أي إخلال بأمن إيران سيقابل برد حازم من قبل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الإيرانية".

وأشار إلى أن "العناصر الإرهابية المضادة للثورة في إقليم كردستان العراق ستقوم السلطات العراقية بنزع سلاحها في أقرب وقت ممكن بعد الاتفاقات التي تم التوصل إليها".

وشن "الحرس الثوري" الإيراني مؤخرا سلسلة ضربات على مواقع للمسلحين المناهضين لإيران في شمال العراق، وطالبت طهران حكومة العراق باتخاذ خطوات لمنع أنشطة تلك الجماعات.

وشدد رئيس الأركان الإيراني محمد باقري على أنه يتعين على الولايات المتحدة إزالة قواعدها في هذه المنطقة، محذرا من استخدامها كـ"مركز لتنظيم العناصر المعادية للثورة".