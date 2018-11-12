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إيران تحكم على اثنين بالإعدام لنشر "الفساد في الأرض"

إيران تحكم على اثنين بالإعدام لنشر "الفساد في الأرض"
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