إيران تخصص 4.5 مليار يورو لتعزيز بنيتها الدفاعية

تواصل طهران تعزيز بنية البلاد الدفاعية، حيث اعتمدت الحكومة الايرانية الجديدة مبلغ قيمته 4.5 مليار يورو، لهذا الشأن، عن طريق بيع النفط الخام.

وتتضمن لائحة الموازنة المقترحة للعام الإيراني المقبل (يبدأ في 21 آذار/مارس 2022) حوالي 4.5 مليار يورو من أجل تعزيز البنية الدفاعية في البلاد، بحسب ما أفادت وكالة فارس، صباح اليوم الأحد

وأكدت أنه بحسب أحد بنود المادة الأولى للائحة الموازنة الإيرانية المقترحة للعام المقبل، فإن الحكومة مكلفة من خلال شركة النفط الوطنية الإيرانية بشأن برنامج تعزيز البنية الدفاعية والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية، وقد خصصت حوالي 4 مليارات و500 مليون يورو لتلك البنية.

وأكدت لجنة التخطيط والميزانية الإيرانية أنه من بين البنود المهمة لتلك الميزانية، تسديد التعهدات الخاصة بالمشاريع الدفاعية والتنمية والإعمار وإزالة الحرمان من بيع النفط الخام وكذلك المكثفات الغازية التصديرية.

وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قد قدم مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة لمجلس الشورى الإيراني، بما قيمته 864.540 مليار دولار.