البوابة - شهر رمضان هو الشهرُ التاسعُ في التقويم الهجري، ويعتبر هذا الشهر مميزًا عند المسلمين وذو مكانة خاصة عن باقي شهور السنة الهجرية، شهر رمضان له مكانة خاصة في تاريخ المسلمين؛ وفيه بدأ نزول القرآن الكريم من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وذلك كان في ليلة القدر من هذا الشهر، وكما يرتبط شهر رمضان في الدول الإسلامية بالكثير من الشعائر الدينية مثل: الاعتكاف في العشر الأواخر، صلاة التراويح، ختم القرآن الكريم، بر الوالدين، وغير من العبادات المختلفة.

أدعية جميلة عن اقتراب شهر رمضان

وفيما يأتي مجموعة أدعية جميلة عن اقتراب شهر رمضان:

اللهم إنه قد دخل شهر رمضان، اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وجعلته بينات من الهدى والفرقان.

اللهم بارك لنا في شهر رمضان وأعنا على صيامه و صلاته و تقبله منا يا رب العالمين.

اللهمَّ مع اقتراب قدوم شهر رمضان المبارك، اللهمّ ارزقنا سماع التراويح ودعوات المصلين ودموع الخاشعين وختم القرآن الكريم يا رب العالمين.

اللهم بلغنا رمضان وأعنّا على الصيام، والقيام، وقراءة القرآن.

رفع الله قدرك، وفرّج كربك، وبلّغك شهر رمضان الذي أحبه ربك ودمت لمن أحبك.

كل عام وأنت إلى الله أقرب، ولفعل الطاعات أسبق، وإلى الجنة أرغب.

بلغك الله العشر، ورفع عنا وعنك الشر، وأكرمك بليلة القدر، وأسعدك طول الدهر.

تقبل الله صيامك في رمضان، وأسعد أيامك، وكل عام وأنت بخير.

المؤمنون في سباق إلى الله في شهر رمضان المبارك فإن استطعت ألّا يسبقك أحد فافعل.

دعاء رمضان قصير

اللهم يا رب أعني فيه على صيام رمضان وقيامه، وجنبني فيه من هفواته وآثامه،وارزقني فيه ذكرك وشكرك بدوامه وبتوفيقك يا هادي المضلين.

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.

اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة.

اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي،وانصرني على من بغى علي،رب اجعلني لك شكاراً، لك ذكاراً، لك مطواعاً، إليك مخبتاً أواهاً منيباً.

اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء، ومن درك الشقاء، ومن شماتة الأعداء، ومن جَهْد البلاء.

اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يُسمع، ونفس لا تشبع.

اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات.

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت.

اللهم اهدني وسددني،اللهم إني أسألك الهدى والسداد.

اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.

اللهم تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي.

دعاء رمضان مؤثر

اللهم يا رب مع رحيل رمضان خذ معه ذنبي وهمي وتعبي وألبسني فوق عيدي عقدا من فرح تطمئن به روحي وسعادة تستقر بقلبي ودمعة فرح لأمنية انتظرها طويلاً.

اللهم يا رب اختم لنا بالقبول واغفرلنا اسرافنا وتقصيرنا، اللهم أعد علينا رمضان أعوام عديدة وأزمنة مديده.

رمضان ولنا لقاء ان اعطانا الله لنلتقي بك ثانيه.

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