إيران ترسل صهاريج محملة بالبنزين إلى لبنان عبر العراق

أعلنت هيئة الجمارك العراقية، أنها سهلت مرور عدد من صهاريج المحروقات، كمساعدات إيرانية متجهة إلى لبنان.

وقالت الهيئة في بيان، أمس الاثنين، إن "كوادرها قامت بتسهيل مرور 10 صهاريج محملة بمادة البنزين قادمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية كمساعدات إلى دولة لبنان عبر معبر القائم الحدودي".

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومالية خانقة تترافق مع أزمة سياسية وصحية، وقد انهارت الليرة اللبنانية لتسجل اليوم الثلاثاء في السوق السوداء، قرابة 14 ألف ليرة للدولار الواحد. (السومرية)