إيران ترفض إعادة تشغيل كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية

رفضت إيران، اليوم الإثنين، إعادة تشغيل كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلا بعد العودة للاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي: "لن نشغل كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحين عودة الجانب الآخر للاتفاق النووي".

وتابع: "إذا عاد الغربيون إلى الاتفاق وتأكدنا أنهم لن يقوموا بعمل مضر، فسوف نتخذ قراراً بشأن الكاميرات".

وكانت إيران قد أبلغت "الوكالة الذرية"، بأنها قد أزالت 27 كاميرا تم تركيبها بموجب الاتفاق النووي، بالإضافة إلى معدات أخرى، إثر قرار من الوكالة في يونيو الماضي ينتقد طهران.

وتعتبر طهران أن التحركات الأوروبية والأميركية في الوكالة الدولية، تدخل في إطار الإجراءات سياسية وتتم في إطار سياسة الضغوط القصوى على إيران بدعم من إسرائيل.

ويفرض الاتفاق النووي الموقع في 2015 قيوداً على أنشطة إيران النووية مقابل رفع عقوبات دولية كانت مفروضة عليها، لكن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018 وأعاد فرض عقوبات قاسية على إيران.