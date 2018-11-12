بهرام قاسمي

قضت محكمة إيرانية بسجن رجل يعمل لدى وزارة الخارجية لمدة 10 سنوات بعد إدانته بالتجسس، حسبما أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسن يإجئي، يوم الأحد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي، إن الرجل كان قد ألقي القبض عليه منذ نحو 3 سنوات وأدين بعد ذلك بعام.

وأفاد الموقع الإلكتروني للوزارة، أن محكمة استئناف خففت الحكم الصادر ضده.

ونقل موقع "ميزان" الإخباري التابع للسلطة القضائية عن إجئي قوله، إن الرجل المحكوم عليه بالسجن، يدعى كمال أمير بك، وقال إنه تم الحكم عليه أيضا بغرامة قدرها 270 ألف دولار.

ولم يذكر الموقع لحساب من كان يتجسس أمير بك، كما لم يقدم المزيد من التفاصيل.

وكان وزير الاستخبارات محمود علوي، قال في أغسطس إن قوات الأمن ألقت القبض على عشرات الأشخاص الذين يعملون في مؤسسات حكومية والمتهمين بالتجسس.