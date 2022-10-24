إيران تعتقل عملاء للموساد خططوا لاغتيال مسؤولين

اعتقلت السلطات الإيرانية عشرة عملاء لجهاز الاستخبارات الاسرائيلية "الموساد"، قالت انهم اقدموا على حرق مركبات ومنازل، كما كانوا يعتزمون اغتيال مسؤولين في أجهزة الأمن، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية الإثنين.

وذكرت وكالة أنباء "فارس" شبه الرسمية، أن الاشخاص الذين جرى اعتقالهم في محافظات طهران وهرمزغان وأذربيجان الغربية، كانوا على اتصال مع ضباط الموساد عبر الفيديو، واقدموا على حرق سيارات ومنازل تعود لأشخاص مرتبطين بأجهزة الأمن الايرانية، فضلا عن ارسالهم صورا الى جهاز الاستخبارات الاسرائيلي لقاء مبالغ مالية.

واضافت الوكالة ان المعتقلين كانوا يعتزمون اغتيال أفراد من قوات الأمن والاستخبارات الإيرانية و"لكن لحسن الحظ لم ينجح ذلك".

ودأبت إيران على اعلان اعتقال وضبط عملاء وشبكات تجسس تعمل لصالح الموساد، لكن إسرائيل لم تؤكد أو تنفي هذه المعلومات.