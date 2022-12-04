إيران تعدم 4 عملاء تعاونوا مع "اسرائيل"

نفذت السلطة القضائية في إيران، اليوم الأحد، حكم الإعدام بحق 4 أشخاص، أدينوا بالتعاون مع وكالة الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد"، والقيام بعمليات خطف وتدمير للممتلكات العامة والخاصة.

وأفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية أن "هذا الصباح، نُفّذت الأحكام الصادرة بحق أربعة من الأعضاء الرئيسيين في مجموعة من المارقة مرتبطة بأجهزة استخبارات النظام الصهيوني".

وألقى الحرس الثوري ووزارة الأمن، القبض على أعضاء الخلية، بعد اتهامهم بالخطف تحت قوة السلاح، والحصول على اعترافات مزيفة عبر شبكة من البلطجية، وتدمير وسرقة الممتلكات العامة والخاصة.

والمتهمون الأربعة الذين حكم عليهم بالإعدام، هم: حسين أردوخان زاده، وشاهين إيماني محمود آباد، وميلاد أشرفي آتباتان، ومنوشهر شهبندي بجندي، كما حكم على ثلاثة متهمين آخرين بالسجن من 5 إلى 10 سنوات لارتكاب جرائم ضد الأمن، والمساعدة في عمليات الخطف وحيازة الأسلحة.

وبحسب بيان للحرس الثوري، فإن أعضاء الخلية قاموا بتوجيه من ضباط الاستخبارات الإسرائيلية بعمليات خطف تحت قوة السلاح وتلقي أجورهم بالعملة الرقمية.

يشار إلى أن إيران أعلنت أكثر من مرة، توقيفها أشخاص يعملون لصالح أجهزة استخبارات دول أجنبية، وفي نهاية تموز/يوليو، أوقفت إيران "عملاء" مرتبطين بالموساد، جهاز الاستخبارات الخارجية الاسرائيلي، قائلة إنهم عناصر من مجموعة كردية متمردة محظورة بتهمة التخطيط لاستهداف "مركز دفاع حساس".