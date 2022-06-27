إيران: تعزيز العلاقاه بمصر يصب في مصلحة المنطقة

أعلنت إيران إن تعزيز علاقاتها مع مصر يصب في مصلحة المنطقة، في وقت تستعد الأخيرة للمشاركة في قمة يعتقد أنها ستبحث مواجهة نفوذ طهران.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيان له حول زيارته للعاصمة العراقية بغداد إنه "في إشارة إلى القواسم المشتركة بين إيران ومصر، فإن تعزيز العلاقات بين طهران والقاهرة يصب في صالح المنطقة والعالم الإسلامي".

ويحضر الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال الشهر المقبل في السعودية، لقاء قمة يشارك فيها كل من دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن.

يذكر أن العلاقات بين القاهرة وطهران توترت عقب اندلاع الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979 إذ قرر قائد الثورة آية الله الخميني قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر ردا علي توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل.