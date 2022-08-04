حلويات يوم عاشوراء هي حلى من القمح والأرز وسميت بالعاشورية لأنها تقدم يوم عاشوراء في شهر محرم حيث كانت ربات البيوت يحضرنها قبل عاشوراء بيومين أو ثلاثة وتوزع على الأهل والأصدقاء والجيران.

ويتم تحضير عاشوراء من خليط من القمح واللبن والسكر ثم تقديمه في أطباق، وهذه المواد الأساسية في صناعته، ولكن يُضفي عليه المصريون عند تحضيرهم له النشا إلى جانب "الزبيب، وجوز الهند، والمكسرات".

حلويات يوم عاشوراء: حلى القمح والأرز

مقادير حلى القمح والأرز

2 أكواب أو 400 غرام من القمح الكامل المغسول والمنقوع لمدّة ليلة كاملة

12 كوب أو 3 لتر من الماء.

½ كوب أو 75 غ من الفستق المقشّر .

½ كوب أو 75 غ من الصنوبر.

1 كوب أو 150 غ من الزبيب المنقوع في الماء.

¾ كوب أو 150 غ من اللوز المقشّر.

1 كوب أو 200 غرام من الأرز المصري.

1 كوب أو 100 غرام من حليب مجفف كامل الدسم.

¼ كوب أو 60 مل من ماء الورد.

¼ كوب أو 60 مل من ماء كادي .

2 أكواب أو 400 غ من السكر.

طريقة تحضير حلى القمح والأرز

أولا يُصفّى القمح ويوضع في قدر كبيرة. يُضاف إليه الماء ثم تُغطى القدر ويُغلى المزيج على حرارة خفيفة لمدّة ساعة كاملة.

ثم يُضاف الأرز وتُغطى القدر ويُطهى المزيج على نار خفيفة لمدّة ½ ساعة إضافية أو حتّى ينضج الأرز والقمح تماماً.

ويمكن إضافة المزيد من الماء إذا لزم الأمر.

يُذوّب الحليب في ماء الورد وماء الكادي ثم يُسكب في خليط القمح.

ثم يُضاف السكر ونصف كمية الفستق والصنوبر والزبيب واللوز، وتُحرّك المقادير جيداً.

وأخيراً يُسكب المزيج في طبق للتقديم ويُزيّن بالكمية المتبقية من المكسّرات، وصحتين وعافية.

متى موعد صيام عاشوراء ٢٠٢٢؟

موعد صيام عاشوراء ٢٠٢٢ من المتوقع أن يكون يوم الإثنين الموافق 8 أغسطس/آب، وذلك وفقاً للحسابات الفلكية، ويعد صيام عاشوراء سنة مؤكدة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أشارت إلى ما ورد عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ فَرَأَى اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»، قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: «فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ»، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ"، وما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء».

دعاء عاشوراء

رسائل يوم عاشوراء 2022