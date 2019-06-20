إيران تعلن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية على أراضيها

أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط “طائرة تجسس أمريكية مسيرة” الخميس، لدى اختراقها المجال الجوي للجمهورية الإسلامية، وفق التلفزيون الرسمي الإيراني.

وقال الحرس الثوري إن الطائرة المسيرة، وهي من طراز غلوبال هوك (تصنعها الشركة الأمريكية نوثروب غرونمان) “تم إسقاطها بنيران الدفاع الجوي للقوة الجوفضائية للحرس الثوري” في محافظة هرزمكان جنوب إيران، وفق التلفزيون الرسمي ووكالة الأنباء الرسمية (ارنا).

ومن جهته قال الجيش الأمريكي إنه لم تكن هناك أي طائرة أمريكية تعمل فوق المجال الجوي الإيراني الأربعاء.

وقال الكابتن بيل أوربان المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية قبل قليل من منتصف ليل الأربعاء “لم تكن هناك أي طائرة أمريكية تعمل في المجال الجوي الإيراني اليوم”.

وأحجم أوربان عن التعليق بأكثر من هذا.

كان الجيش الأمريكي قد أكد منذ أيام محاولة من جانب إيران لإسقاط طائرة أمريكية مسيرة الأسبوع الماضي كما أكد إسقاط واحدة في السادس من يونيو/حزيران من قبل جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن. (وكالات)