إيران تعلن اعتقال "العناصر الرئيسية" في هجوم اصفهان

اعلنت ايران الجمعة، انها تمكنت من اعتقال من قالت انهم "العناصر الرئيسية" في الهجوم بالطائرات المسيرة الذي استهدف مركزا صناعيا تابعا لوزارة الدفاع في محافظة اصفهان في 28 كانون الثاني/يناير الماضي.

وقالت وزارة الأمن واستخبارات الحرس الثوري في بيان مشترك اوردته وكالة انباء "إرنا" انه تم تحديد واعتقال العناصر الرئيسية لمحاولة "التخريب"، ودون ان يقدم مزيدا من التفاصيل "نظرا لاستمرار التحقيق مع الموقوفين".

وكرر البيان اتهام سفير إيران في الأمم المتحدة لاسرائيل بالتورط في هذا "الهجوم الفاشل".

وكانت السلطات الايرانية أعلنت ان الهجوم نفذ حينها بطائرات مسيّرة تم تدمير احداها بواسطة منظومة الدفاع الجوي فيما انفجرت أخريان "بعد وقوعهما في فخاخ دفاعية"، مشيرة الى أضرار طفيفة لحقت بالموقع المستهدف.

وجدد بيان وزارة الأمن واستخبارات الحرس الثوري تهديد ايران برد حاسم على الهجوم الذي كانت وكالة انباء قريبة من المجلس الأعلى للأمن القومي قالت ان من نفذه كان جماعات كردية متمركزة في العراق.

وتتهم طهران إسرائيل والولايات المتحدة بالوقوف وراء سلسلة من الاغتيالات والهجمات التي استهدفت برنامجها النووي.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلت عن مسؤولين أمريكيين، إلى أن هجوم المسيرات نفذته "اسرائيل"، وأن العملية تعتبر الأولى من نوعها ضد إيران، في فترة الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي تقودها الأحزاب اليمينية والمتطرفة بقيادة زعيم الليكود بنيامين نتنياهو.