إيران تعلن اعتقال شبكة للموساد خططت لضرب "مناطق حساسة"

أعلنت إيران السبت، انها القت القبض على عناصر شبكة تجسس مرتبطة بجهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، تسللوا الى أراضيها عبر شمال العراق لتنفيذ عمليات تستهدف "مناطق حساسة".

وقالت زارة الأمن (الاستخبارات) الإيرانية في بيان أوردته وكالة "إرنا"، أنها القت القبض على "عناصر شبكة تجسس إرهابية تابعة لجهاز المخابرات الصهيوني الموساد، تم إرسالهم إلى البلاد لتنفيذ عمليات إرهابية، وتم تحديدهم قبل أن يقوموا بأي عملية تخريب".

واوضحت ان هؤلاء "كانوا على تواصل مع جهاز الموساد بواسطة إحدى الدول المجاورة، وتسللوا إلى البلاد عبر إقليم كردستان" في شمال العراق، قبل أن يتم توقيفهم "جميعا"، ودون تفاصيل بشأن عددهم أو جنسيتهم أو تاريخ حصول ذلك.

بيد أنه أشار إلى أنهم "كانوا بصدد تنفيذ عمليات إرهابية كبيرة غير مسبوقة من خلال استخدام معدات حديثة ومتطورة وأقوى أنواع المتفجرات والاتصالات، لاستهداف مناطق حيوية وذات حساسية، محددة مسبقا داخل البلاد".

وأكدت الوزارة أنه تم ضبط ما كان في حوزة هؤلاء، على أن يتم كشف مزيد من التفاصيل بشأن هذه الشبكة "لاحقا".

وتتهم إيران اسرائيل بالوقوف خلف العديد من الهجمات التي وقعت على أراضيها، مثل عمليات تخريب منشآت نووية، أو اغتيال عدد من علمائها البارزين خلال الأعوام الماضية.

وغالبا ما تعلن السلطات الإيرانية توقيف أشخاص مرتبطين بأجهزة استخبارات تابعة لدول أجنبية، خصوصا الولايات المتحدة واسرائيل، العدوين اللدودين للجمهورية الإسلامية.

وفي أبريل، أفاد الاعلام الرسمي عن توقيف ثلاثة أشخاص في محافظة سيستان-بلوشستان بجنوب شرق البلاد، يشتبه بارتباطهم بالموساد، لضلوعهم في نشر "وثائق مصنّفة" سرية.

وفي يوليو 2021، أعلنت وزارة الاستخبارات توقيف "عناصر عميلة" لاسرائيل وضبط أسلحة كانت معدة للاستخدام في "أحداث شغب"، في أعقاب احتجاجات شهدتها إيران على خلفية شحّ المياه في جنوب غرب البلاد.