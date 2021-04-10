إيران تعلن تشغيل القطاع الثاني لإنتاج الماء الثقيل في مفاعل أراك النووي

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، اليوم السبت، "بدء تشغيل القطاع الثاني لإنتاج الماء الثقيل في مفاعل أراك النووي"، وذلك في إطار تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي ردا على انسحاب واشنطن منه.

وقال صالحي، في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي خلال مراسم الاحتفال باليوم الوطني للتكنولوجيا النووية بمشاركة الرئيس حسن روحاني، "نعلن تشغيل القطاع الثاني لإنتاج الماء الثقيل في مفاعل أراك النووي"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضاف: "نعلن اليوم 133 إنجازا نوويا جديدا في مجال الطاقة النووية، خاصة في مجالات الصحة والصناعة والزراعة والطاقة"، موضحا "المنجزات النووية الإيرانية الجديدة تشمل الكشف عن 5 أدوية مشعة لتشخيص وعلاج السرطان هي الأولى في الشرق الأوسط حيث كانت إيران تستوردها من الخارج".

وتابع صالحي، "في الوقت الحالي، على الرغم من جميع القيود والعقوبات القاسية، يتم متابعة العديد من مشاريع العلوم والتكنولوجيا النووية في إيران".