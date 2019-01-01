إيران تعين أول سفيرة سنية

إيران تعين أول مسؤولة سنية سفيرة في بروناي



عينت إيران أول سيدة سنية سفيرة لبلادها في سلطنة بروناي، جنوب شرق القارة الآسيوية.

ووفقا للتلفزيون الإيراني، فقد أعلن مساعد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إسحاق جهانغيري، الثلاثاء، تعيين بلاده "حميرا ريغي" سفيرة لدى سلطنة بروناي، واصفا ريغي بأنها "مسؤولة حكومية ناجحة".

وتعد "ريغي" أول مسؤولة إيرانية من المذهب السني تعين سفيرة لبلادها، وثالث سفيرة إيرانية بعد مرضية أفخم السفيرة الإيرانية لدى ماليزيا، والسفيرة برفين فرسجي في فنلندا.

وولدت ريغي في مدينة شابهار، وتبلغ من العمر 43 عامًا، وتنتمي للقومية البلوشية من أهل السنة، كما أنها خبيرة كبيرة في تكنولوجيا المعلومات.

الجدير بالذكر أن ريغي شغلت منصب قائمقام مدينة قصرقند في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب غربي إيران.