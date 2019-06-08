إيران تغلق مئات المقاهي بسبب تشغيلها للموسيقى!

أعلن قائد الشرطة الإيرانية حسين رحيمي السبت، إغلاق 547 مطعما ومقهى في طهران لمخالفتها "المبادئ الإسلامية".

ونقل الموقع الإلكتروني للشرطة الإيرانية عنه قوله إنه تم "التصدي لمالكي المطاعم والمقاهي التي لم تلتزم المبادئ الإسلامية، وخلال هذه العملية تم إغلاق 547 مؤسسة تجارية وتوقيف 11 مخالفا".

وأوضحت وكالة أنباء فارس أن الحملة نفّذت خلال الأيام العشرة الأخيرة.

وأشار الموقع الإلكتروني لقناة "إيران إنترناشيونال" بالعربية إلى أن "السبب وراء إغلاق هذه الوحدات التجارية والمقاهي هو تشغيل موسيقى محظورة، وخلق حالة من اللهو، خصوصا في الساعات المتأخرة من الليل".

الى ذلك، دعا مشرف محكمة الإرشاد الإيرانية محمد مهدي حاج محمدي الإيرانيين اليوم السبت إلى الإبلاغ عن أي "تصرّف مخل" عبر إرسال رسائل نصية على رقم تم تخصيصه لهذه الغاية. وتنظر محكمة الإرشاد الإيرانية في قضايا "الجرائم الثقافية والفساد الاجتماعي والأخلاقي".

وتفرض القوانين الإيرانية على النساء أن يرتدين في الأماكن العامة حجابا يغطي كامل الجسم باستثناء الوجه واليدين والقدمين.

من جانب آخر، تحدثت تقارير إعلامية في لندن السبت عن تعيين إيران 2000 شرطي جديد في شرطة الأخلاق لملاحقة النساء اللاتي يرفضن وضع الحجاب.

ونشرت صحيفة “دايلي تليغراف” تقريرا لمراسلها في إيران أحمد وحدت بعنوان “إيران تعين 2000 شرطي جديد في شرطة الأخلاق ردا على تحدي النساء للحجاب”.

ويوضح تقرير الصحيفة البريطانية أن الوحدات الجديدة ضمن شرطة الأخلاق تسمى “مجموعات المقاومة باللفظ والرد العملي على النساء المقصرات في ارتداء الحجاب” وبدأت عملها في مدينة جيلان شمال البلاد كمرحلة تجريبية.

وتابع التقرير أن كل مجموعة تتألف من ست شرطيات يمتلكن سلطة الاعتقال واحتجاز النساء اللواتي يعتقد أنهن خرقن قانون ارتداء الحجاب.

