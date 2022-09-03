إيران تفكك "خلية تجسس" للموساد أعضاؤها من الطائفة البهائية

أعلنت ايران السبت، تفكيك شبكة تجسس مرتبطة بالموساد الاسرائيلي، واعتقال اعضائها البالغ عددهم 12 شخصا جميعهم من الطائفة البهائية.

وجرى ضبط اعضاء الخلية ضمن محافظة مازندران شمالي ايران وفقا لما نقلته وكالة "فارس" عن دائرة الامن في المحافظة.

واوضحت الدائرة انه "جرى ضبط 12 عنصرا من جماعة أتباع الطائفة البهائية واعتقالهم في مدن مختلفة من المحافظة"، مضيفة ان "عنصرين من قادة هذا التنظيم التجسسي تدربا في منظمة بيت العدل الصهيونية الموجودة في الأراضي المحتلة".

وتابعت ان هذين العنصرين "شكلا خلية تجسس مع عناصر تنظيمهم في جميع أنحاء محافظة مازندران".

وفي مطلع شهر آب/أغسطس الماضي، ذكرت

وكانت وزارة الأمن الإيرانية اعلنت الشهر الماضي، اعتقال "شبكة تجسس إسرائيلية، من بينها أعضاء رئيسيون من أتباع الفرقة البهائية في إيران".

وذكرت طهران حينها أن "قوات الأمن الإيرانية اعتقلت عددا من أعضاء القيادة المركزية لشبكة تجسس بهائية"، مضيفة ان "المحتجزين كانوا على صلة مباشرة بالمركز الإسرائيلي المعروف بـ’بيت العدل’".

وقالت وزارة الاستخبارات الإيرانية ان المشتبه بهم على صلة بالمركز البهائي العالمي الموجود في إسرائيل، وقد جمعوا المعلومات في المركز نفسه ونقلوها إلى الهدف في المركز البهائي في إسرائيل، حيث لم تحدد عدد المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم حينها.

واضافت أن "وثائق استخباراتية موثوقة كشفت أن المركز الرئيسي في إسرائيل، قد أبلغ الشبكة الإيرانية إستراتيجية إعادة تنظيم الطائفة البهائية في إيران تحت عنوان خطة "خط الدعاية العدوانية"، وأوكلتها مهمة جمع معلومات بأهداف خاصة".