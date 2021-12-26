إيران تمنح سجناء مسيحيين إجازة بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة

منحت السلطات الايرانية سجناء مسيحيين إجازة لمدة عشرة أيام بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، في خطوة نادرة تخصص لأفراد من هذه الأقلية الدينية البلاد.

وقال موقع "ميزان أونلاين" ان رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إجئي، أمرا إلى الوحدات القضائية والمدعين في مختلف أنحاء البلاد، لمنح إجازة عشرة أيام للسجناء المسيحيين

وأشار الموقع الذي يتبع السلطة القضائية إلى أن الإجراء يأتي "لمناسبة العام الميلادي الجديد 2022 وذكرى ولادة السيد المسيح، ونظرا إلى الآثار الإيجابية والبناءة لوجود السجناء مع عائلاتهم في هذه الفترة".

وستكون فئات عدة من السجناء مستثناة من هذه الإجازة، مثل المحكومين بالإعدام، أو الموقوفين على خلفية قضايا أمنية، إضافة إلى الضالعين في الجريمة المنظمة أو عمليات خطف وسرقة مسلحة.

وعادة ما يصدر المرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي، عفوا أو تخفيفا للعقوبة عن أعداد كبيرة من السجناء في المناسبات الدينية الإسلامية، استنادا إلى توصية من رئيس السلطة القضائية.

لكنها من المرات النادرة التي يعلن فيها القضاء إجراءات معينة لمناسبة أعياد دينية خاصة بالمسيحيين.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فنسبة المسيحيين في إيران هي ما دون واحد بالمئة من إجمالي عدد السكان البالغ نحو 83 مليون نسمة، وغالبيتهم العظمى من المسلمين الشيعة.