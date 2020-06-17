إيران تندد برفع التحالف العربي في اليمن من قائمة منتهكي حقوق الأطفال

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي على تويتر إن "أمانة الأمم المتحدة (بهذه الخطوة) تطلق يد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، على الرغم من الاعتراف بمقتل 100 طفل يمني".

قالت إيران الأربعاء إن الأمم المتحدة "تطلق يد" التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن بحذفه من قائمة الجهات التي تنتهك حقوق الطفل.

وجاء في تقرير صدر مؤخراً عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن التحالف سيحذف من ملحق يتضمن الدول والمجموعات التي تنتهك حقوق الأطفال "بأعمال قتل وتشويه، بعد تراجع كبير ومستمر (لهذه الجرائم) في الغارات الجوية وتوقيع اتفاق إطار في آذار/مارس" 2019 يهدف إلى تجنّبها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي على تويتر إن "أمانة الأمم المتحدة تطلق يد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، على الرغم من الاعتراف بمقتل 100 طفل يمني".

وأضاف موسوي أن السعودية وحليفتها الولايات المتحدة "تستخفان" بالهيئات الدولية، مستخدماً وسم "قائمة العار" ومرفقاً صوراً لأطفال يمنيين قتلى.

تدخل التحالف العسكري في اليمن عام 2015 لدعم الحكومة ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

وحُمل التحالف على نطاق واسع مسؤولية وقوع ضحايا مدنيين في الغارات التي يشنها في اليمن وقال نشطاء حقوق الإنسان إنها عمَّقت الأزمة الإنسانية في اليمن.

وأفادت قائمة المراقبة الخاصة بالأطفال والنزاع المسلح أن التحالف مسؤول عن مقتل أو إصابة 222 طفلاً في اليمن العام الماضي.

لكن مبعوثة الأمين العام لشؤون الأطفال والنزاعات المسلحة فرجينيا غامبا قالت إن الأمم المتحدة "لم تتعرض لضغوط" من السعودية وإن رفع التحالف من القائمة يستند إلى بيانات.

في عام 2016، أدرج التحالف لفترة وجيزة في القائمة السنوية قبل أن يُشطب منها تحت تهديد المملكة العربية السعودية بقطع التمويل عن برامج الأمم المتحدة إلى التراجع عن ذلك.

في العام التالي، بعد تولي غوتيريش الأمانة العامة، وُضع التحالف في قسم فرعي من التقرير تم إنشاؤه لأولئك الذين يبذلون جهوداً لتجنب إحداث وفيات بين الأطفال. وظل الحال كذلك في 2018 و2019.

