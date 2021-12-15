إيران تنشر خريطة بنك أهدافها داخل إسرائيل

نشرت صحيفة "طهران تايمز" الاربعاء، ما قالت انها خارطة لبنك أهداف إيران داخل إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة في حال اندلاع مواجهة عسكرية بين طهران والدولة العبرية.

وتحت عنوان "خطوة خاطئة واحدة فقط"، حذرت الصحيفة الإسرائيليين قائلة ان تكثيف تهديداتهم العسكرية ضد طهران يوحي بانهم نسوا أن "إيران قادرة على ضربهم من أي مكان".

وألقت الصحيفة الضوء على التصريحات الإسرائيلية وموقف الحكومة والأجهزة الأمنية بشأن البرنامج النووي الإيراني في ظل محادثات فيينا، وأشارت إلى القدرات الدفاعية الإيرانية وتهديد مرشدها الأعلى، علي خامنئي، بهدم تل أبيب وحيفا.

ونقلت الصحيفة تصريحات لقائد الجيش الايراني محمد باقري حيث قال إن "ايران ولا مرة تقلل من شأن تهديدات العدو" واضاف "رغم ثقتنا بوضعية الردع للبلاد، لكن قواتنا مستعدة لأدنى التهديدات في المجال لاستراتيجي".

واشار باقري ايضا الى ان الجيش "في أقصى درجات اليقظة بصورة تتناسب مع وضع العدو، على المستوى الاستراتيجي لا توجد لدينا نوايا لالحاق ضرر بأي احد، لكن على الصعيد العملي والتكتيكي، نحن جاهزون لرد حاسم وهجوم سريع".

وكان وزير الشتات الإسرائيلي نحمان شاي قال أن "إسرائيل ستضطر إلى إبطال مفعول التهديد الإيراني، اذا لم تقم الولايات المتحدة بذلك".

وأضاف: "أثبتنا في الماضي اننا قادرون على تنفيذ ذلك في سوريا والعراق ويمكن القيام بذلك في إيران أيضا".