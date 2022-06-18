إيران: توقيف سفينة تحمل أسلحة قادمة من دولة عربية

أوقف حرس الحدود الإيراني في ميناء كاوة، سفينة شحن قادمة من دولة عربية، تحمل كمية من الأسلحة الباردة المهربة، كما أعلن الجيش الإيراني عن عن سقوط طائرة حربية من طراز F-14 في "أصفهان".

وفي تصريح لوكالة "فارس"، أوضح العميد يد الله شرفي، قائد حرس الحدود في محافظة بوشهر بجنوب إيران، قائلا: "في إطار تنفيذ خطة مكافحة تهريب السلع والعملات الاجنبية، وبعد اتخاذ إجراءات استخبارية وعملياتية هادفة من قبل حرس الحدود، تم توقيف سفينة شحن تحمل بضائع مهربة ومحظورة قادمة من دولة عربية في ميناء كناوة".

وتابع شرفي: "بالتنسيق مع السلطة القضائية وتفتيش السفينة المصادرة، تم اكتشاف 3600 نوع من الأسلحة الباردة، بما في ذلك الخناجر وأنواع مختلفة من السكاكين"، مؤكدا اعتقال 7 أشخاص متورطين في عملية التهريب.

كما أعلن الجيش الإيراني، اليوم السبت، عن سقوط طائرة حربية من طراز F-14 تابعة له، في منطقة أصفهان.

وأعلن مسؤول العلاقات العامة للجيش الإيراني في أصفهان، رسول معتمدي، عن سقوط طائرة حربية من طراز F- 14 صباح اليوم في أصفهان "بسبب عطل تقني".

وتمت الإشارة إلى أن الطيار ومساعده هبطا بمظلة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.