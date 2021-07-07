إيران ستنتج أول كمية من وقود السيليسيد

أعلن مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كاظم غريب آبادي، أن بلاده أخطرت الوكالة الدولية قبل 9 أيام بعزمها على إنتاج اليورانيوم النقيّ وأنها بدأت الخطوات العملية لذلك.

وبدأت الوكالة الإيرانية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، في كانون الثاني/يناير الماضي، في موقع فوردو النووي، بالاستناد إلى قرار مجلس الشورى الإيراني.

وقال آبادي إن إيران ستنتج قريباً أول كمية من وقود السيليسيد لاستخدامه في مفاعل طهران للأبحاث.

وأضاف أنّ "وقود السيليسيد هو نوع حديث من الوقود النووي وأنّ عدداً قليلاً من الدول تمتلك تكنولوجياتها".

في المقابل، اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية أن قرار إيران خطوة مؤسفة إلى الوراء، فيما أعرب وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا عن قلقهم إزاء رفع التخصيب.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت، أن إيران "تخطّط لإنتاج معدن اليورانيوم المخصَّب حتى 20%"، من أجل استخدامه في "تصنيع الوقود لمفاعل أبحاث طهران".

وقالت الوكالة الدولية إن هذه الخطوة "ستكون عملية متعددة المراحل"، في وقت تخوض طهران مفاوضات مع الدول الكبرى لإحياء الاتفاق النووي المبرَم عام 2015.