إيران: صدامات في الجامعات.. والأمن يستخدم المدمع والرصاص الحي (فيديو)

شهدت جامعات في إيران، أمس الأحد، احتجاجات بين طلبتها، وصلت لحد الصدام مع رجال الأمن، الذين استخدموا على إثرها قنابل الغاز المسيلة للدموع، لتفريق المحتجين والسيطرة على الاحتجاجات.

وأظهرت مقاطع فيديو مصورة، استخدام رجال الأمن للرصاص الحي، ضد الطلبة المحتجين، الذين كانوا يهتفون ضد المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، آية الله علي خامنئي.

وأفادت وكالة "تسنيم"، بوقوع إصابات بين صفوف الطلبة في جامعة آزاد في العاصمة طهران، التي شهدت مهاجمة جماعات، لإحتجاج تم تنظيمه خلال حفل تأبين ضحايا الهجوم الذي شهده المرقد الديني في مدينة شيراز.

Students at Hormozgan University in Bandar Abbas (historically a more socially conservative region of Iran) tear down the wall of gender segregation in the school cafeteria while chanting “freedom, freedom, freedom” (azadi) pic.twitter.com/PM6efTqyj8 — Karim Sadjadpour (@ksadjadpour) October 30, 2022

يشار إلى أن مناطق واسعة من ايران، تشهد اضطرابات واحتجاجات، عقب وفاة الشابة مهسا أميني، بعد احتجازها في أحد المراكز الأمنية، على يد شرطة الأخلاق، في 16 سبتمبر الماضي.

وأدت الإحتجاجات، إلى مقتل وإصابة المئات، من المحتجين وعناصر الأمن، في الوقت الذي تكيل فيه الحكومة الإيرانية الإتهامات لدول وجهات معادية لها، بالتخطيط لإحداث الفوضى في البلاد.

وحذر قائد الحرس الثوري، في تصريحات سابقة، شباب إيران، من الاستمرار بالإحتجاجات، مؤكدا لهم أن يوم السبت الماضي سيكون الأخير في الإحتجاجات.