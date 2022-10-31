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إيران: صدامات في الجامعات.. والأمن يستخدم المدمع والرصاص الحي (فيديو)

منشور 31 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 01:25
جانب من الإحتجاجات في ايران (أ ف ب)
جانب من الإحتجاجات في ايران (أ ف ب)

شهدت جامعات في إيران، أمس الأحد، احتجاجات بين طلبتها، وصلت لحد الصدام مع رجال الأمن، الذين استخدموا على إثرها قنابل الغاز المسيلة للدموع، لتفريق المحتجين والسيطرة على الاحتجاجات.

وأظهرت مقاطع فيديو مصورة، استخدام رجال الأمن للرصاص الحي، ضد الطلبة المحتجين، الذين كانوا يهتفون ضد المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، آية الله علي خامنئي.

وأفادت وكالة "تسنيم"، بوقوع إصابات بين صفوف الطلبة في جامعة آزاد في العاصمة طهران، التي شهدت مهاجمة جماعات، لإحتجاج تم تنظيمه خلال حفل تأبين ضحايا الهجوم الذي شهده المرقد الديني في مدينة شيراز.

يشار إلى أن مناطق واسعة من ايران، تشهد اضطرابات واحتجاجات، عقب وفاة الشابة مهسا أميني، بعد احتجازها في أحد المراكز الأمنية، على يد شرطة الأخلاق، في 16 سبتمبر الماضي.

وأدت الإحتجاجات، إلى مقتل وإصابة المئات، من المحتجين وعناصر الأمن، في الوقت الذي تكيل فيه الحكومة الإيرانية الإتهامات لدول وجهات معادية لها، بالتخطيط لإحداث الفوضى في البلاد.

وحذر قائد الحرس الثوري، في تصريحات سابقة، شباب إيران، من الاستمرار بالإحتجاجات، مؤكدا لهم أن يوم السبت الماضي سيكون الأخير في الإحتجاجات.

كلمات دالة:ايرانجامعاتاحتجاجات

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