إيران.. ضبط شحنة أسلحة جنوب شرقي البلاد

ضبط في ايران الأربعاء، شحنة أسلحة في جنوب شرقي البلاد.

وأكد "مقر القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، ضبط شحنة أسلحة تابعة لـ"مجموعات إرهابية" وذلك اثر عمليات استخباراتية، تمكن عناصر هذا المقر من ضبط 34 قطعة سلاح من نوع مسدسات مع معداتها في منطقة سراوان الحدودية".

وأضاف موضحًا أن "المجموعات الإرهابية كانت بصدد استخدام هذه الأسلحة بهدف زعزعة الأمن في المنطقة، وقد تم إحباط محاولاتهم الإرهابية من خلال يقظة مقاتلي مقر القدس التابع للقوة البرية لحرس الثورة الإسلامية".