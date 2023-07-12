إيران لحكام الخليج: إدعاءاتكم باطلة حول الجزر الثلاث

أعلنت الرئاسة الإيرانية اليوم الأربعاء، أن إدعاءات حكام مجلس التعاون الخليجي حول الجزر الثلاث المتنازع عليها مع الإمارات هي باطلة.

وأكد مساعد الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، محمد دهقان، أن كل الوثائق والمستندات تثبت أن الجزر الثلاث تعود لإيران ولا يمكن مناقشة هذه الحقيقة.

وأضاف أن بعض حكام دول المنطقة يحاولون تغيير الواقع والحقيقة من خلال شراء ذمم أساتذة في القانون الدولي، وهذا غير قانوني ولا يحمل أي قيمة قانونية.

وشدد دهقان على أن الادعاءات التي تطرحها بعض الدول العربية المطلة على الخليج غير صحيحة ولا أساس لها.

وفي اليوم السابق، أعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن رفضها للبيان الخليجي الروسي بشأن الجزر المتنازع عليها مع الإمارات، مؤكدة أن هذه الجزر تابعة لإيران بشكل دائم.

كما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تلتزم بسياسة حسن الجوار والاحترام المتبادل مع دول الجوار.

وقال إن تنمية المنطقة واستقرارها تعتبر مسؤولية مشتركة لجميع دول المنطقة.

وأشار إلى أن إصدار تصريحات مثل هذه يتعارض مع العلاقات الودية بين إيران وجيرانها.

يذكر أن موسكو استضافت اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا في إطار الحوار الاستراتيجي بين الجانبين، وأكد البيان الختامي للاجتماع دعم دول مجلس التعاون وروسيا للجهود السلمية في حل النزاعات، بما في ذلك قضية الجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التي تتنازع عليها الإمارات، ودعمهم لمبادرة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية بطرق سلمية من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية وفقًا للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

