إيران: لن نتوقف عن دعم دمشق.. ولا تواجد لقواتنا في سوريا

أكدت إيران، أنها لن تتوقف عن دعم الحكومة السورية، نافية أن يكون لها أي تواجد عسكري في سوريا.

وقالت وزارة الخارجة الإيرانية، إن المزاعم الاسرائيلية بخصوص تواجد القوات الايرانية في سوريا، لا أساس لها من الصحة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قائلا: "مزاعم الكيان الصهيوني حول الهجوم على القوات الإيرانية في سوريا لا أساس لها من الصحة، وتواجد إيران في سوريا هو تواجد استشاري".

وشدد كنعاني على أن "ممارسات الكيان الصهيوني اللا مشروعة تجاه البنى التحتية في سوريا لا تزال مستمرة بدعم أمريكي، وهي غير شرعية بأكملها"، مؤكدا أنه "طالما تطلب الحكومة السورية مساعدة من إيران، فإنها لن تتواني عنها".

وتشن "اسرائيل" غارات متكررة على سوريا، منذ سنوات بحجة استهداف مواقع عسكرية للقوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها.

وطال القصف الاسرائيلي مؤخرا، مطار حلب حلب الدولي شمال غربي سوريا، حيث ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية بأنه سبق القصف هبوط طائرة إيرانية في المطار المذكور.

وقالت الصحيفة العبرية، إن الضربة الإسرائيلية التي استهدفت مطار حلب الدولي وقعت قبيل هبوط طائرة إيرانية خاضعة للعقوبات الأمريكية في المطار حلب.

وذكرت أن استهداف إسرائيل لمطار حلب سبق هبوط طائرة شحن تتبع لـ"مهان إير" الإيرانية.

ونشرت الصحيفة بيانات خدمات تتبع الرحلات الجوية وثقت مسار رحلة الطائرة التي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها بسبب صلاتها المزعومة بالحرس الثوري الإيراني.