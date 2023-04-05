إيران: "مسيرة" تستهدف مجمع "الدفاع" في أصفهان

البوابة - أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، ليل أمس الثلاثاء، طائرة مسيرة، مقابل مجمع وزارة الدفاع في أصفهان وسط البلاد.

ووصفت طهران، الهجوم بالفاشل، وقالت إن طائرة صغيرة بدون طيار حاولت استهداف "مجمع أمير المؤمنين" التابع لوزارة الدفاع الإيرانية.

وأكدت، أن الموقع الأمني لم يتعرض لأي ضرر، عقب اسقاط المسيرة من قبل الأنظمة الدفاعية.

يذكر أن منشأة عسكرية إيرانية في "أصفهان"، تعرضت في يناير الماضي 2023، إلى هجوم نفذته 3 طائرات مسيرة، من طراز كوادكوبتر، محملة بقنابل، وصفته طهران بالفاشل.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، نقلا عن مصدر مطلع، أن الهجوم تم تنفيذه من داخل البلاد، وذلك بناء على نوع المسيّرة المستخدمة في الهجوم.

كما أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، إلى أن هجوم المسيرات نفذته "اسرائيل"، وأن العملية تعتبر الأولى من نوعها ضد إيران، في فترة الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي تقودها الأحزاب اليمينية والمتطرفة بقيادة زعيم الليكود بنيامين نتنياهو.

يشار إلى أن العديد من المواقع النووية تقع في محافظة أصفهان، بما في ذلك مجمع نطنز الذي يمثل محور برنامج تخصيب اليورانيوم في البلاد، والذي تعرض لعملية تخريب أيضا في 2021.