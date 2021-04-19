إيران: نرحب بالحوار مع السعودية

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن إيران ترحب بالحوار مع السعودية.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول إن بلاده تعتبر هذا الأمر في مصلحة شعبي البلدين والسلام والاستقرار الإقليميين.

وردا على سؤال عما إذا كان مسؤولون إيرانيون وسعوديون قد التقوا في بغداد مؤخرا، أجاب خطيب زاده في مؤتمره الصحافي اليوم: “لا أعلق على تقارير إعلامية متناقضة”.

وكانت صحيفة “فايننشال تايمز” نقلت أمس عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن مسؤولين سعوديين وإيرانيين رفيعي المستوى أجروا محادثات مباشرة في بغداد هذا الشهر، في أول مشاورات سياسية مهمة بين البلدين منذ عام 2016. وقال أحد المصادر إن المحادثات كانت إيجابية.