إيران.. 3 قتلى في سقوط طائرة ب"تبريز" (فيديوهات)

قتل ثلاثة أشخاص، اليوم الإثنين، إثر سقوط مقاتلة عسكرية للجيش الإيراني، في مدينة تبريز، وتحطمها عند سور مدرسة كانت مغلقة لحظة وقوع الحادث، حيث حالت الأقدار دون وقوع كارثة في المدرسة التي كانت مغلقة بسبب جائحة كورونا.

وأفاد التلفزيون الإيراني نقلا عن مدير الهلال الأحمر في تبريز شمال غرب البلاد، أن سقوط الطائرة تسبب بمقتل اثنين من أفراد الطاقم وشخص ثالث في المكان.

وأشارت القناة الرسمية إلى أن أسباب الحادث هي موضع تحقيق.

وأفادت قاعدة الشهيد فكوري الجوية بأن الطائرة تحطمت أثناء تحليقها فوق تبريز في أحد الأحياء شمال غرب المدينة.

#BREAKING

An Iranian fighter jet has crashed to a sport complex in #Tabriz, eastern Azerbaijan province of #Iran pic.twitter.com/t0nSOj2A61 — Aleph א (@no_itsmyturn) February 21, 2022

وأوضح مدير هيئة إدارة الأزمة في محافظة أذربيجان الشرقية محمد باقر هنرور، أن طائرة مقاتلة من طراز "أف-5" مخصصة للتدريب تحطمت عند الساعة التاسعة صباحا (05:30 غرينتش) في حي منجم وسط المدينة، وفق ما نقل عنه الموقع الإلكتروني للتلفزيون.

وأوضح "لحسن الحظ، كانت المدرسة مقفلة بسبب جائحة كوفيد-19".

An #IRIAF fighter jet has crashed inside the "Shahid Alipoor" sport complex in #Tabriz, eastern Azerbaijan province of #Iran

Initial reports suggest that the aircraft was an F-5 Tiger pic.twitter.com/fpAJ3X4TdM — Aleph א (@no_itsmyturn) February 21, 2022

وكانت الأنباء الأولية أفادت بسقوط قتلى وجرحى بعد سقوط الطائرة الحربية على مبانٍ سكنية في تبريز الإيرانية.

وذكرت وكالة "إرنا" للأنباء أن التقارير الأولية تشير إلى أن الطائرة الإيرانية الحربية تحطمت قرب مدرسة ومقتل الطيار. وذكرت الوكالة أن السلطات تحقق في الكارثة.

Another video shows fire fighters trying to extinguish the fire caused by the fighter jet crash in "Shahid Alipoor" sports complex in #Tabriz, eastern Azerbaijan, #Iran pic.twitter.com/nMFqMLZkGD — Aleph א (@no_itsmyturn) February 21, 2022

فيما أفادت وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية بأن سبب الحادث قيد التحقيق، مؤكدة تحطم الطائرة الحربية داخل "صالة الشهيد عليبور" الرياضية الواقعة في شارع منجم.

وأكدت أن حاكم أذربيجان الشرقية كان حاضرًا في موقع تحطم الطائرة في تبريز، حيث شهد عملية إطفاء الحريق الناجم عن الحادث.

وقد أظهرت مقاطع مصوّرة قصيرة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، عناصر من الإطفاء يعملون على إخماد نيران مندلعة في مكان سقوط المقاتلة.

وبثت جمعية الهلال الأحمر الإيرانية عبر حسابها على "تويتر"، لقطات من المكان أظهرت حضور عدد من سيارات الإطفاء، وتواجد عشرات الأشخاص من عاملي إغاثة إلى عناصر في قوات الأمن التي ضربت طوقا حول مكان سقوط الطائرة.

وأظهرت اللقطات دخانا منبعثا من مكان سقوط الطائرة، ولونا أسود طغى على جدران مبنى خلف السور حيث تحطمت المقاتلة. كذلك، بدت أجزاء من الحديد الملتوي على الأرض، بينما عمل عناصر الإطفاء على إخماد النيران بالكامل.

وتمتلك القوات الجوية الإيرانية مجموعة متنوعة من الطائرات العسكرية أميركية الصنع التي تم شراؤها قبل الثورة الإسلامية عام 1979.

كما أن لديها طائرات "ميغ" و"سوخوي" روسية الصنع.

وجعلت عقود من العقوبات الغربية من الصعب الحفاظ على الأسطول المتقادم.