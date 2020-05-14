إيطاليا تسجل قفزة في وفيات وإصابات كورونا

إجمالي الوفيات منذ ظهور تفشي الفيروس في إيطاليا يوم 21 فبراير شباط ارتفع إلى 31368، في ثالث أعلى معدل في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

ذكرت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا أن حالات الوفاة الناجمة عن مرض (كوفيد-19) الذي يسببه فيروس كورونا قفزت 262 حالة الخميس مقابل 195 أمس الأربعاء، في حين ارتفعت الإصابات الجديدة إلى 992 من 888 أمس.

وهذا أكبر عدد وفيات في يوم واحد منذ السابع من مايو أيار.

وقالت الوكالة إن إجمالي الوفيات منذ ظهور تفشي الفيروس في إيطاليا يوم 21 فبراير شباط ارتفع إلى 31368، في ثالث أعلى معدل في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 223096، ليكون بذلك خامس أعلى معدل بعد الولايات المتحدة وإسبانيا وبريطانيا وروسيا.

وتراجع عدد الأشخاص المسجلين كحاملي المرض إلى 76440 من 78457 في اليوم السابق.

ويرقد اليوم 855 شخصا في وحدات الرعاية المركزة انخفاضا من 893 أمس، في استمرار لتراجع هذه الحالات منذ فترة طويلة. وأعلنت السلطات تعافي 115228 مصابا مقابل 112541 أمس.

وقالت الوكالة إنه جرى إخضاع 1.820 مليون شخص لاختبارات الفيروس حتى اليوم مقابل 1.779 أمس، من بين 60 مليون نسمة، هم عدد سكان البلاد.

