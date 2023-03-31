ابتسم ايها الجنرال: عائلة الاسد تهاجم مكسيم خليل وتنعته بالخائن

يبدو ان مسلسل ابتسم ايها الجنرال الذي يحاكي الواقع في قصر الرئاسة السوري، ويتحدث عن الخلافات التاريخية في صفوف آل الاسد قد اوجع العائلة الحاكمة التي تحولت الى عش دبابير لتهاجم بطل المسلسل الفنان السوري المعارض مكسيم خليل وتصفه بالخائن.

ابتسم ايها الجنرال يوجع عائلة الاسد

مع بداية شهر رمضان، بدا عرض المسلسل على قنوات تعارض النظام السوري وتتحدث عن صراع ابناء العائلة الواحدة على حكم البلاد، ويبدو ان الاسقاطات في المسلسل كانت متطابقة مع غالبية شخصيات النظام السوري ، سواءا خلال حكم حافظ الاسد وصراعه مع شقيقه رفعت، ثم مع بشار الاسد وصراعة مع شقيقه ماهر على كرسي الحكم.

و على الرغم من قيام بطل المسلسل مكسيم خليل على نشر صور مشابهة لتلك المتداولة للرئيس السوري الا أن الشركة المنتجة أكدت أن المسلسل الذي كتبه سامر رضوان واخرجه عروة محمد من نسج الخيال وليس له أي علاقة بالواقع…

عائلة الاسد: مكسيم خليل خائن والعمل قذر

افراد من عائلة الاسد فتحو النار على بطل ابتسم ايها الجنرال الفنان مكسيم خليل، خالصة في اعقاب الرواج الكبير الذي لاقاه العمل الفني والاداء البارع لكافة ابطال المسلسل.

منال الاسد وهي على ما يبدو من عائلة الرئيس السوري قدمت ساخرة شكرها لشركة الانتاج ميتافورا على هذا المسلسل الذي هو بطولة "الخائن" مكسيم خليل ، وقد اتهمته بمحاولة تشويه صورة "عائلتنا وقيادتنا وجيشنا" ، وادعت ان المعارضين فشلو ميدانيا وسياسيا ولم يبق لهم الا الحرب الفكرية وفق وصفها وتعبيرها وفي نهاية المطاف اعتبرت مسلسل ابتسم ايها الجنرال "عمل قذر"

كما هاجمت ريم الاسد العمل الفني ووصفت الفنان مكسيم خليل بالخائن بامتياز وقالت "عبثا تحاولون فعائلتنا اكبر من سخافاتكم

ويجمع المراقبون ان مسلسل ابتسم ايها الجنرال هو الاول الذي يتحدث عن كواليس وخفايا الحرب في صفوف عائلة الاسد، ولطالما عكست المسلسلات السياسية مكامن الفساد او الحرب السياسية والتنافس خارج اطار القصر ، قبل ان ياتي الرئيس بشخصه المعصوم والمنزه لينصف المظلوم

والملفت ان دريد رفعت الاسد ابن عم الرئيس السوري واحد المعارضين لنهجة وسياسته، عاد ليدعم موقف عائلته في سورية، ويبدو انه موقفه نتيجة سماح اللئيس بشار لعمه ومنافسه السابقة على الحكم رفعت والد دريد بالعودة الى سورية هاربا من حكم بتهم الفساد وغسيل الاموال في فرنسا ، علما ان رفعت الاسد واثناء خلافه مع شقيقه الراحل حافظ الاسد نصب المدفعية في محيط جبل قاسيون تحضيرا لقصف القصر الجمهوري قبل ان تسارع والدتهما ناعسة للاقامة في القصر لمنع رفعت من ايذاء شقيقه الذي كان مريضا بسرطان الدم حينها، قبل ان تتم تسوية بين الشقيقين ويخرج رفعت مقابل اموال طائلة من خزينة الدولة السورية

مواجهة ابتسم ايها الجنرال بـ الزند

وفق معارضون فقد ضخ المؤيدون للنظام السوري عبر آلاتهم الاعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي دعاية كبيرة لمسلسل الزنذ في محاولة لابعاد الانظار عن مسلسل ابتسم ايها الجنرال، وتؤكد مصادر وارقام ودراسات علىتفوق ابتسم ايها الجنرال رغم جودة "الزند" واداء بطله الفنان تيم حسن وباقي ابطال المسلسل.

وتقول مصادر ان المجموعات السورية على مواقع التواصل الاجتماعي كانت تبحث عن توقيت ومكان بث ابتسم ايها الجنرال بطريقة ساخرة بحيث يتم التساؤل باللهجة الشامية " "هداك المسلسل يلي ما بيتسمى ايمتى بيطلع" و"هداك المسلسل عامل ضجة كبيرة عهديك القناة" لدرجة ان "هداك المسلسل" بات تريند يتصدر الفيس بوك بمناطق النظام

شخصيات ابتسم ايها الجنرال

يحدد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الشخصيات التي وردت في المسلسل بالتالي: