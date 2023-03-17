ابتسم ايها الجنرال: مسلسل الصراع على السلطة في سورية

يطل مجموعة من الفنانين السوريين المعارضين للنظام في دمشق خلال شهر رمضان الفضيل من خلال مسلسل ابتسم ايها الجنرال والذي بات الملايين من الجماهير العربية عامة، والسورية على وجه الخصوص تنتظر احداثه ومعرفة فحواه

وخلال الاسابيع الماضية سربت القنوات التي ستعرض المسلسل القليل من المعلومات والصور ، كما فعل ذات الشيء الفنان السوري مكسيم خليل الذي بدوره سيكون بطل العمل ويعتقد انه يمثل شخصية الرئيس حافظ الاسد، حيث دأب على نشر صور مشابهة لتلك المتداولة للرئيس السوري على الرغم من أن الشركة المنتجة أكدت أن المسلسل من نسج الخيال وليس له أي علاقة بالواقع.

حسب مصادر وتقارير فان احداث وقصة المسلسل ستدور حول حاكم فاسد قاسي ومستبد يحكم ابلاد مع اسرته ثم يبدا صراع بينه وبين شقيقه للاستئثار بالسطلة والمكاسب من دون "مراعاة النظر إلى مصالح البلد أو الشعب" وهو اسقاط على الحال في سورية والصراعات في زمين ، الاول بين الرئيس بشار الاسد وشقيقه اللواء ماهر الذي يقود الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري ، والثاني الصراع بين حافظ الاسد الرئيس الراحل والد بشار وماهر وشقيقه رفعت الذي كان يقود في الثمانينات ما سمي بـ سرايا الدفاع قبل ان يتم نفيه بعد ان حصل على مليارات الليرات السورية

وفي المسلسل يفجر قائد عسكري نافذ مريض وتنتظر وفاته في اي لحظة فضيحة أخلاقية له مع زوجات رجال نافذين في الحكم، من بينهن شقيقة الرئيس الحالي الذي ورث الحكم عن أبيه. ويحالو الرئيس مطاردة التسجيلات ومصادرتها قبل انتشارها وبثها. تُصعّد الحادثة الصدامات العنيفة بين الرئيس وشقيقه العسكري، في رحلة السعي المدمر لتعزيز النفوذ

في تصريحات وتغريدات نفى مكسيم خليل ان يكون اي طرف هو المقصود مشيراً إلى أنها "ارتجالات عارية عن الصحة".

ويؤدي الممثل مازن الناطور، دور "أنيس الرومي" إحدى الشخصيات الرئيسية في العمل، وهو الواجهة الاقتصادية للنظام ، ويتقاسم بطولة المسلسل عدة اسماء بارزة من بينها الممثل عبد الحكيم قطيفان، وعزة البحرة، وريم علي وفرح بسيسو ومرح جبر، وسوسن أرشيد زوجة مكسيم خليل.